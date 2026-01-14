Documentaire

Balade à travers les Cévennes, à la découverte du patrimoine local associé à ce territoire, tantôt âpre, tantôt douillet, propre à séduire les amoureux des grands espaces aussi bien que les amateurs de petites cités de caractère. La chaîne montagneuse qui le compose, également parc national, présente une grande diversité de paysages : des gorges sculptées dans le calcaire, des plateaux arides en Lozère, des petits villages aux accents méridionaux dans le Gard ou encore le majestueux Mont Aigoual et ses forêts denses.

Un film Un documentaire réalisé par : Elodie Boutit

Produit par Morgane