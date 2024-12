Documentaire

Le « pays longiligne », comme le surnommait Pablo Neruda, décline tous les extrêmes. Du nord au sud, sur plus de 4 000 kilomètres, Pierre Brouwers a filmé déserts, champs de geysers, régions agricoles, lacs d’altitude, steppes, glaciers, volcans, parcs nationaux… Sans oublier une des terres les plus isolées et les plus mystérieuses du globe : l’île de Pâques. Il a aussi connu tous les climats. Valparaiso, Patagonie, Santiago, Terre de Feu, détroit de Magellan : le Chili est étroitement lié à une multitude de noms synonymes de mythes qui ne peuvent – comme ce documentaire – être qualifiés que par un seul terme : exceptionnel.

Réalisation : Pierre Brouwers