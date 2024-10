Documentaire



Dans toutes les guerres qu’elle a connues Beyrouth a opposé une résistance inouïe à la violence déchaînée. La ville est toujours partagée entre devoir de mémoire et amnésie collective. D’un côté, les uns vivent le présent et se pressent d’oublier le passé douloureux, quand d’autres cherchent à préserver le souvenir pour éviter que l’histoire ne se répète et ainsi mieux baliser l’avenir. Ce parcours nous entraîne vers la Place des Martyrs située dans le centre ville qui a été entièrement rasé puis reconstruit. Puis sur une ancienne ligne de démarcation, où une maison dévastée par les snipers sera transformée en musée de la guerre. Ou encore au splendide Musée National des Antiquités qui fut sauvé du désastre par la volonté d’un homme. Et enfin un détour par le mythique Hotel Palmyra à Baalbek, resté comme pétrifié par le temps, inchangé depuis plus de cinquante ans.

Réalisation : Pierre ABOUJAOUDÉ