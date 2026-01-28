Documentaire

Loin des destinations touristiques bondées, la Creuse bénéficie de deux atouts majeurs : le calme et l’espace. La région a toujours été un refuge pour les artisans et les artistes.

La romancière George Sand a puisé ses premières inspirations à l’ombre du château de Boussac, bâti sur un éperon rocheux. Les peintres impressionnistes ont posé leur chevalet sur le magnifique site de Crozant, désormais renommé vallée des peintres. A Aubusson, les tapissiers ont créé un style d’ornementation qui a réchauffé et décoré tous les châteaux d’Europe tandis que les artisans maçons qui ont bâti les cathédrales et le Paris d’Haussmann sont pour la plupart originaires des villages de la région.

Réalisé par Emmanuel Descombes

© MORGANE PRODUCTION