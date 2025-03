Documentaire

Pays de la péninsule d’Arabie, Oman se compose d’un désert, d’oasis dans le lit de rivières et de longs littoraux sur le golfe Persique (ou golfe Arabique), la mer d’Arabie et le golfe d’Oman. Les Wahiba Sands sont une région de dunes habitées par les Bédouins. La capitale portuaire Mascate possède la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, massive et contemporaine, ainsi que la vieille ville de Matrah, au bord de l’eau, au souk labyrinthique et au marché aux poissons animé. Un documentaire de Pierre Brouwers, Production Media 9.