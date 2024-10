Documentaire



Au-delà de la beauté naturelle de ses paysages et de sa faune, la région de Ouarzazate offre les plus belles et les plus fascinantes architectures berbères : celle des kasbahs, ces habitations traditionnelles du Maghreb, que l’on trouve ici par milliers milliers et surtout celle des ksars, les villages communautaires fortifiés.

D’Aït Ben Haddou, la plus célèbre de ces citadelles, aux tentes des derniers bergers nomades de la région, nos guides nous font découvrir toutes les nuances du désert marocain.

Un voyage qui se termine dans l’océan, au cœur du parc naturel de Souss Massa où trouvent refuge de nombreux animaux endémiques de cette région protégée du tourisme de masse.

Extrait du film : “Les nouveaux Paradis – Maroc »

Réalisation : Philippe Prigent