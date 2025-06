Documentaire

Au coeur de l’Afrique, bordé par l’Atlantique à l’ouest et le lac Tchad à l’est, le Cameroun.

Surnommé aussi » la petite Afrique » à cause de sa très grande diversité ethnique, ce pays est à lui seul un véritable résumé de toute l’Afrique. Au plus profond de la forêt, les Pygmées règnent en maîtres sur un environnement pourtant hostile. Au nord, à 1.000 km de là, les Mousgoum, géants de plus de deux mètres, édifient des cases en forme d’ obus pour combattre l’aridité du climat.

Les peuples du littoral vivent de la mer, redoutant la violence des vagues et les caprices des génies de l’eau. Ceux de la savane au contraire les supplient de leur accorder quelques gouttes de pluie…