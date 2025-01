Documentaire

L’expédition Transantarctica, avec le docteur Jean-Louis Etienne, s’est déroulée avec succès entre juillet 1989 et mars 1990. Six hommes de nationalités différentes et sept mois pour traverser l’Antarctique d’est en ouest, afin de sensibiliser le monde sur le devenir de ce continent.Au Sud du Sud nous fait vivre cette grande aventure humaine qui, des premières rencontres entre les participants jusqu’au succès final, a duré plus de trois années.

Réalisateur : Laurent Chevallier