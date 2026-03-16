Documentaire

La Clusaz, à 27 km à l’est d’Annecy, au pied du massif des Aravis, est une des stations de ski les plus vivantes de Haute-Savoie. Elle est prisée pour son côté sportif et sa nature exceptionnelle. Sandy découvre ce village authentique de 2000 habitants et son histoire en compagnie de Giselle Helle, une guide du patrimoine souriante et dynamique avant d’assister à l’un des événements qui font la réputation du spot : une course de VTT qui a lieu chaque année en juin, réunissant 4500 participants de 19 nationalités différentes.

Un film de Stephane Krausz

Une production Bo Travail !