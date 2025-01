Documentaire

Petit pays moderne greffé sur la carte géopolitique du Proche-Orient, Israël a toujours combattu pour son existence puis pour sa défense et son expansion. L’histoire de la région est passionnante, car s’y sont croisés de grandes civilisations, de grandes religions et tous les courants commerciaux et culturels irriguant les mondes occidental, arabe et asiatique. Riche d’une immigration intensive et d’un dynamisme étonnant, Israël est toujours un pays qui se cherche, qui rêve d’avoir un avenir… Un documentaire de Pierre Brouwers, Production Media 9.