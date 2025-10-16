Documentaire

Restée sauvage et mystérieuse, la Bretagne est une région séduisante. Ses ports abrités et ses îles minuscules, ses reliefs épuisés par les vents et ses fameux menhirs énigmatiques exercent un indéniable pouvoir de fascination. Cette terre aux paysages multiples évoque tantôt la chaleur des tropiques, tantôt la rudesse de l’océan.

Toujours aussi forte, l’identité bretonne se célèbre lors de festivals hauts en couleurs.

La Bretagne se découvre en longeant ses rives splendides, du golfe du Morbihan à la côte de Granit, à la rencontre de ceux qui en forgent la personnalité.

Réalisé par Eric Bacos

© ANANDA – AMPERSAND