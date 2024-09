Documentaire



Face aux îles de Ré, d’Oléron et d’Aix, il est une cité millénaire, dotée d’un riche patrimoine historique et urbain : La Rochelle.

Avec ses millions de touristes chaque année, la «perle de l’Atlantique» est une des villes les plus visitées de France. Mais ce n’est pas seulement grâce au tourisme que la ville séduit : elle abrite aussi le plus grand port de plaisance d’Europe et des lieux chargés d’histoire et surprenants.

Pendant sept jours et sept nuits, du cours des dames au bassin à flots, une équipe de Reportages découverte est partie à la découverte des secrets de La Rochelle

Documentaire : 7 jours / 7 nuits à la Rochelle

Réalisation : Anna Kwak