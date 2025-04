Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=5s54ahs6UE4

A quatre heures au Nord de Londres, vous allez découvrir Bradford, la ville à la fois la plus anglaise et la plus pakistanaise d’Angleterre à travers le regard de la photographe Anna Clopet qui revisite l’Angleterre de son enfance. Avec David Castello-Lopes, ils nous racontent la « double vie » quotidienne de cette ville surnommée Bradistan et plutôt connue pour ses émeutes raciales. Un documentaire d’Anna Clopet et David Castello-Lopes.