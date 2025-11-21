Documentaire

On l’a surnommée le Saint-Tropez des Alpes et pour cause c’est la station de sports d’hiver la plus prisée de la jet-set. Le couple Beckham, le chanteur Lionel Richie, Patrick Bruel, Ophélie Winter ou encore le prince William et son épouse Kate viennent y skier régulièrement. 2 palaces, 13 hôtels 5 étoiles, des fêtes où règne la démesure.Dans cette station huppée, l’extraordinaire est de mise. Alors à quoi ressemble ces lieux d’exceptions facturés jusqu’à 140000€ la semaine. Immersion au sommet du luxe.

Réalisation : Elisabeth BOUTEILLER et Amal EL HACHIMI

Chaîne : M6

Émission : Accès Privé

Patrick Spica Productions