Le Laos, petit pays du Sud-Est asiatique longtemps à l’écart du développement, recèle des charmes encore préservés. Pays de montagnes, de plaines fertiles, de temples illustrant la splendeur passée, le Laos cultive nonchalance, authenticité et mystère, au fil du majestueux Mékong. Au coeur d’une Asie du Sud-Est réputée zen, bien qu’hyperactive comme Bangkok ou Hanoï, il préserve sa quiétude. C’est là que réside son principal charme. Jérôme Pitorin rejoint Veo, sa guide, dans la ville de Luang Prabang.