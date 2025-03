Documentaire

Deux cités impériales et rivales du Maroc, Fès et Meknès, aussi enchanteresses l’une que l’autre. C’est là que nous emmène Bernard Queysanne pour son carnet de voyage. Foule, médina, artisanat, histoire, gastronomie, architecture, mille et une facettes d’un pays passionnant. Plaisir, dépaysement, chaleur et bonheur.

Réalisation : Bernard Queysanne