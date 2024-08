Documentaire

Cette croisière à bord du Shota Roustavelli nous propose de découvrir quelques unes des plus belles capitales des pays riverains de la Mer Baltique. Oslo : la capitale norvégienne avec le musée Fram et celui des Bateaux Vikings. Copenhague, la capitale colorée du Danemark, avec sa célèbre petite sirène et les quais de Nihavn. Stockholm, avec son Palais Royal et le musée Wasa. Saint-Pétersbourg, cité de Pierre Le Grand, riche de ses palais, ses églises, et ses canaux. Tallin, la capitale estonienne, Gdansk la polonaise qui, depuis mille ans, illumine la Baltique de ses trésors d’architecture.