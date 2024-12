Documentaire

Mohamad Hanief partage son quotidien entre la vallée du Cachemire où vit sa famille à Gulmarg, un lieu de villégiature juché à 3000 mètres sur les flancs de l’Himalaya. Bien que située au cœur d’une des zones les plus militarisées au monde, cette région est très prisée par les riches touristes indiens qui apprécient en hiver ses paysages sauvages d’une rare beauté et en été sa douce fraîcheur et l’exotisme des neiges éternelles.C’est dans cet univers paradoxal que Mohamad nous fait découvrir son quotidien : agriculteur dans la vallée au printemps et en automne ; professeur d’équitation, guide ou moniteur de ski à Gulmarg en été et en hiver.Partagé entre le désir d’une vie traditionnelle proche de la nature et l’obligation de s’adapter à l’évolution de la région pour subsister, Mohamad démultiplie ses vies au rythme des saisons et des touristes.

Auteur : Eric Bacos

Musique: A-music

Réalisation : Eric Bacos, Jean Dufour, Gilles Thion

©Anako productions ©AMPERSAND