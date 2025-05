Documentaire

Entre mer et montagne, Nice est la capitale de la Côte d’Azur. Avec sa célèbre promenade des Anglais et son aéroport, le deuxième de France, c’est aussi une capitale internationale qui attire les visiteurs du monde entier. Or, dans la capitale de la «French Riviera», il n’y a pas que les casinos, les riches retraités et les étrangers en villégiature. Nice, c’est aussi une grande ville qui bouge, qui travaille, une des villes préférées des Français, une ville vivante et cosmopolite le jour comme la nuit avec ses magnifiques bâtiments classés et ses quartiers défavorisés. Un documentaire d’EMILIE REFAIT.