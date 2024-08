Documentaire



Plongez dans la vie de Jon, éleveur de rennes au pays du Père Noël, et découvrez le fascinant équilibre entre tradition et modernité dans les montagnes du Sarek. À travers les défis de la transhumance et les moments poignants comme la glace qui craque sous les rennes, explorez comment ce mode de vie millénaire s’adapte aux progrès technologiques tout en préservant ses valeurs profondes. Corto Fajal nous invite à réfléchir sur cette harmonie fragile et son potentiel pour répondre aux crises environnementales actuelles.

Réalisation : Corto Fajal