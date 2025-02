Documentaire

Un petit matin au Pérou. Bienvenue à Iquitos, sur les bords de l’amazone. C’est dans l’une des maisons sur pilotis qui bordent le fleuve que vit Sonia et ses deux enfants Bryan 9 ans et Betty 5 ans. Chaque matin, Bryan a une mission. Remonter de l’eau potable depuis le robinet installé au rez-de-chaussée, pour sa toilette et celle des autres enfants. Un luxe que la famille paye l’équivalent de 8 euros chaque mois pour ne pas avoir à puiser l’eau du fleuve. Betty, 5 ans, est la plus pressée le matin. Aidée chaque jour par son frère, elle enfile déjà sonuniforme. Bryan va lui aussi à l’école aujourd’hui, mais pas à la même heure. Les horaires des classes des écoles de Belen sont décalés.Ce système permet d’accueillir plus d’enfants sans avoir à multiplier les locaux. Les mêmes classes servent plusieurs fois dans la journée. L’autre priorité de Bryan est de préparer le petit-déjeuner. Aumenu des fruits mixés, une banane, du lait de vache acheté en brique chez l’épicier, unesoupe de poule et du pain.Bryan, comme chaque matin, conduit sa petite sœur à l’école à bord de la pirogue familiale. Comme chaque matin, ce trajet en forme de promenade n’est pas toujours de tout repos.

Les Petits Matins du Monde – Pérou

Réalisateur : Charles-Antoine De Rouvre