Documentaire

Sur la route qui s’enfonce dans la cordillère des Andes jusqu’aux confins de la forêt amazonienne, le Pérou regorge de paysages gargantuesques.

Routes goudronnées et pistes poussiéreuses, rails des cimes, chemins de pierres ou encore fleuves marécageux, les parcours sont vastes pour relier les villes aux résonances exotiques : Oroya, Ayacucho, Cusco, Machu Picchu, Alti Plano ou Shintuya.

Chaque ville rayonne dans son paysage par sa population, son histoire, sa culture.

Que ce soit sur les hauteurs des montagnes grisâtres ou dans la dense végétation de la forêt amazonienne, la route des Incas n’en finit pas de nous émerveiller.

Documentaire : Routes Mythiques – La route Inca

Réalisation : Laurent BOUIT

