Documentaire

Les Cévennes sont un territoire préservé qui s’étend sur quatre massifs : le mont Lozère, le Causse-Méjean, les vallées cévenoles et le mont Aigoual. Des onze Parcs nationaux de France, c’est le seul qui est habité. Il offre des paysages remarquables façonnés par l’homme et la nature. Ses atouts attirent de plus en plus les partisans d’une vie plus simple.