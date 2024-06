Documentaire

Ismaël Khelifa nous invite dans cette immersion riche en rencontres. dans cet extrait, Ismaël attend sur le bord de la route, en plein milieu du Vercors. Une voiture de collection atypique s’arrête près de lui. Dani Lary, le magicien français le plus connu dans le monde, casque en cuir et lunettes, s’extrait de la voiture. Dani propose à Ismaël de l’emmener découvrir l’endroit le plus visité de la Drôme : le Palais du Facteur cheval, à Hauterives.