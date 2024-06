Conférence



Dans la fabrication et la conservation de certains produits alimentaires tels que le pain, le vin et le fromage, les micro-organismes jouent un rôle essentiel et souvent méconnu. Ces petites entités vivantes sont indispensables à de nombreuses étapes du processus, contribuant non seulement à la transformation des ingrédients de base, mais aussi à l’amélioration des saveurs et à la préservation des aliments.