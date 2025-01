Conférence

Cette leçon explore les avancées récentes dans le domaine des biopolymères, en particulier les polymères biomimétiques et biohybrides. Depuis l’Antiquité, avec des matériaux comme le caoutchouc ou la soie, les scientifiques s’efforcent de comprendre et d’imiter les processus naturels pour développer des matériaux plus performants.

Les polymères et leurs assemblages biomimétiques, qui reproduisent les structures et fonctions biologiques, et les systèmes biohybrides, qui combinent les avantages des systèmes naturels et synthétiques, ouvrent aujourd’hui des perspectives révolutionnaires pour la médecine.

En particulier, les polypeptides et les protéines offrent un potentiel unique pour la conception de systèmes avancés, allant de la délivrance de médicaments aux dispositifs thérapeutiques. La convergence entre science chimique et physique des matériaux, biologie et nanotechnologie, à la convergence du biomimétisme, stimule des innovations qui visent à traiter des pathologies complexes allant du cancer aux maladies neurodégénératives.

L’innovation va au-delà de l’imitation passive : des assemblages polymères dynamiques, tels que ceux dotés d’autonomie motrice, ainsi que la création de cellules artificielles, repoussent les frontières de la science. Ces développements ouvrent de nouvelles voies pour la compréhension des processus biologiques et le développement de thérapies d’avant-garde.

Enfin, ce cours mettra en lumière non seulement les opportunités considérables pour la société, mais aussi les défis techniques, réglementaires et industriels à surmonter pour faire passer ces innovations du laboratoire à la pratique clinique, dans un contexte souvent conservateur.