Charlotte nous propose une balade albigeoise entre artisans et artistes, en commençant par les Poteries d’Albi.
Depuis 1891, cette entreprise familiale fait rayonner le nom d’Albi dans toute la France et le monde grâce à ses poteries artisanales. Elisabeth, 5e génération de la famille va nous en parler.
Ensuite nous retrouvons Charlotte en compagnie de Denis. Lui aussi, à un lien fort avec sa ville et ses couleurs. Denis est artiste. Et c’est dans les jardins du Palais de la Berbie, situés juste derrière la cathédrale qu’il a donné rendez-vous à Charlotte.