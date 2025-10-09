Documentaire

En Asie du Sud-Est, la Birmanie est célébrée pour sa beauté légendaire. Le pays est traversé du Nord au Sud par le fleuve Irrawaddy et la plaine qui le borde regorge de paysages somptueux et de trésors architecturaux.

Explorer la grande plaine de l’Irrawaddy, c’est aller à la découverte de quelques-unes des plus belles merveilles du monde, des fabuleux temples de Bagan à la mythique Mandalay.

Birmanie – Les indispensables:

Explorer les temples de Bagan

Découvrir la pagode Shwedagon à Yangon

Visiter les grottes sacrées de Pindaya

Faire une croisière sur l’Irrawaddy

Rencontrer les moines bouddhistes dans les monastères de Mandalay

Se balader sur le pont U Bein à Mandalay

Faire du trekking dans les montagnes de l’État Shan

Admirer la vue depuis la colline de Mandalay

Visiter le lac Inle

Explorer la ville coloniale de Yangon

Assister à une cérémonie bouddhiste

Découvrir la culture birmane en visitant les villages traditionnels

Goûter la cuisine birmane, notamment le mohinga (soupe de poisson)

Acheter des souvenirs dans les marchés traditionnels

Se détendre sur les plages de Ngapali.

Titre : Birmanie, La grande plaine de l’Irrawaddy

Un film de Jean Hubert Martin

Produit par Jean Dufour et Giles Thion

©Ampersand