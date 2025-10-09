En Asie du Sud-Est, la Birmanie est célébrée pour sa beauté légendaire. Le pays est traversé du Nord au Sud par le fleuve Irrawaddy et la plaine qui le borde regorge de paysages somptueux et de trésors architecturaux.
Explorer la grande plaine de l’Irrawaddy, c’est aller à la découverte de quelques-unes des plus belles merveilles du monde, des fabuleux temples de Bagan à la mythique Mandalay.
Birmanie – Les indispensables:
Explorer les temples de Bagan
Découvrir la pagode Shwedagon à Yangon
Visiter les grottes sacrées de Pindaya
Faire une croisière sur l’Irrawaddy
Rencontrer les moines bouddhistes dans les monastères de Mandalay
Se balader sur le pont U Bein à Mandalay
Faire du trekking dans les montagnes de l’État Shan
Admirer la vue depuis la colline de Mandalay
Visiter le lac Inle
Explorer la ville coloniale de Yangon
Assister à une cérémonie bouddhiste
Découvrir la culture birmane en visitant les villages traditionnels
Goûter la cuisine birmane, notamment le mohinga (soupe de poisson)
Acheter des souvenirs dans les marchés traditionnels
Se détendre sur les plages de Ngapali.
Titre : Birmanie, La grande plaine de l’Irrawaddy
Un film de Jean Hubert Martin
Produit par Jean Dufour et Giles Thion
©Ampersand