Documentaire



Le niveau des océans fait du yo-yo au rythme des périodes glaciaires et interglaciaires et il n’y a pas meilleur endroit d’y en parler que le bois du Morbihan qui se remplit depuis 9 000 ans. Cette danse perpétuelle entre la glace et l’eau a profondément influencé le paysage du bois du Morbihan. Les marques laissées par les anciens rivages et les vestiges d’habitats humains témoignent de cette fluctuation incessante. Les chercheurs étudient attentivement ces indices pour reconstituer l’histoire géologique et climatique de la région, nous permettant ainsi de mieux comprendre les mécanismes complexes régissant le niveau des océans.

Mais le bois du Morbihan ne se contente pas d’être un laboratoire naturel pour les scientifiques. C’est aussi un lieu chargé de spiritualité et de connexion avec nos ancêtres. Les arbres centenaires, les ruisseaux murmureurs et les vestiges mégalithiques confèrent à cet endroit une atmosphère unique, propice à la réflexion et à la contemplation.

À une époque où les défis environnementaux sont plus pressants que jamais, le bois du Morbihan nous rappelle l’importance de préserver notre planète. En comprenant les cycles naturels qui ont façonné notre histoire, nous pouvons mieux appréhender les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et envisager des solutions durables pour l’avenir.

Un documentaire de Bernard Collet.