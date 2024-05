Documentaire



Quarante ans après sa mort, Mao n’a jamais été aussi adulé dans son pays. Il est la fierté de tout un peuple. Et ceux qui en doutent ont intérêt à se faire petit. L’ordre d’aimer Mao vient d’en haut, du Comité central. Et mieux vaut ne pas discuter les ordres. Xi Jinping, le président chinois, a décrété que le peuple chinois avait par trop dévié de la ligne du parti. Il n’est que trop temps de revenir aux fondamentaux : communisme et surtout maoïsme. Cependant, il est difficile pour la nouvelle génération de Chinois adepte du capitalisme triomphant d’aimer Mao. Ils n’ont pas oublié qu’il est responsable de près de 50 millions de morts avec son désastreux « Grand bond en avant » et sa « Révolution culturelle » ! Heureusement, les autorités chinoises ont pensé à tout pour les faire changer d’avis… Un documentaire d’Alex Spalaikovitch & Jean Christophe Brisard.