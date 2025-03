Documentaire

L’Effet Papillon a tourné dans quatre pays, parmi les plus mal classés de la planète en termes de démocratie : l’Iran, la Tchétchénie, la Birmanie et le Zimbabwe.Première escale : la Tchétchénie. Cette petite république du Caucase, tenue d’une main de fer par Ramzan Kadyrov, ambitionne de devenir un lieu de villégiature et non plus le synonyme de massacres. Mais la route est longue… Un documentaire de l’Effet Papillon.