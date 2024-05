Documentaire



C’est l’un des sandwichs préférés des Français : le kebab. Il s’en vend un toutes les dix secondes. Viande, salade, tomates, oignons, la recette est simple et séduit les adolescents avec une formule souvent à moins de six euros. Au point qu’à la sortie des lycées, les restaurants kebabs concurrencent aujourd’hui la cantine. Le marché du kebab se situe en 3e position juste derrière l’éternel sandwich baguette et le hamburger. Et pourtant, le kebab a mauvaise réputation : trop gras ou parfois fabriqué dans des conditions d’hygiène douteuse dans les restaurants ou chez leurs fournisseurs en Allemagne. Alors de jeunes entrepreneurs prennent le contre-pied en misant sur des kebabs dits gourmets. Une école spécialisée a même ouvert ses portes proposant des sessions de formation au kebab chic. De la France à l’Allemagne, enquête sur un sandwich adoré mais aussi controversé. Un documentaire dee Rémy Vincent.