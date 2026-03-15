Charlotte se trouve en Balagne ce petit territoire de l’Île de Beauté que l’on surnomme : Le Jardin de la Corse ! Elle va nous parler de 2 produits phares de l’île : l’huile d’Olive et le fromage de brebis avec le célèbre Brocciu. C’est en compagnie des deux productrices que nous allons les découvrir. Deux femmes qui travaillent chaque jour pour réaliser des produits exceptionnels. Nous sommes en plein hiver, période idéale pour récolter les olives. Stéphanie nous dévoilera la façon de déguster de l’huile d’olive. Ensuite Charlotte retrouvera Régine pour nous parler de son fromage et surtout du Brocciu.