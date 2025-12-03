Documentaire

Chaque Suisse consomme en moyenne près de 1,5 kg de chips par année. Parmi toutes les sortes de chips, celles au paprika sont les plus consommées. ABE a organisé une grande dégustation de chips au paprika ouverte à toutes et tous un mercredi matin au marché de Fribourg.

Vous avez certainement déjà constaté que lorsque vous avez ouvert un paquet de chips, il vous est difficile de ne pas le finir. Il semble que derrière le goût très apprécié de l’aliment, se cache une formule magique qui rendrait notre consommation addictive. Les explications d’un expert en la matière.

50% de glucides, 50% de matières grasses, c’est la formule magique pour nous rendre accros aux chips, mais qu’en est-il du point de vue diététique ? Beaucoup de jeunes et d’adolescents mangent des chips comme encas ou même comme repas. Que risque-t-on lorsqu’on mange trop de chips ? Les chips allégées, bio, de légumes, au houmous ou au maïs sont-elles meilleures pour la santé ? Et au niveau diététique, que valent les cacahuètes, les flips ou les mini pizzas que l’on consomme aussi lors des apéros ? François Egger en parle avec Noémie Hattich, diététicienne indépendante « Novi Diet ».