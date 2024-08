Documentaire



Reconnaissable à leur macaron rouge et bleu, à leur gastronomie familiale faite de cuisine au beurre et d’assiettes bien pleines, les restaurants routiers de bord de route font indiscutablement partie de notre patrimoine français. Pourtant depuis plusieurs années, ces lieux de vie et d’échanges disparaissent petit à petits de notre territoire. Pourtant, certains continuent d’y croire. A 52 ans, Djamal a décidé de faire renaitre un restaurant routier laissé longtemps à l’abandon. Après avoir investis toutes ses économies et réalisé des mois de travaux, il va finir par vivre son rêve. Au Pays basque, Claire n’a pas eu cette chance. Depuis la construction d’une autoroute voisine, les chauffeurs routiers ne passent plus devant son petit restaurant. Pour sa dernière journée avant une fermeture définitive, elle a invité ses plus fidèles routiers à une soirée qui restera longtemps gravée dans son cœur. Au volant de son camion depuis 32 ans, Pascal est devenu le chevalier blanc des restaurants routiers. Pour leur venir en aide et guider ses collègues de la route vers une bonne table, il a créé un site internet dans lequel il distribue les commentaires et les étoiles à la façon du célèbre Guide Michelin. Lorsqu’un beau jour, en pays Limousin, il va découvrir un restaurant qu’il n’est pas près d’oublier. Pour que cette tradition Française ne meure pas, Céline ne ménage pas ses efforts. Du matin jusqu’au soir, cette femme à poigne est omniprésente dans son restaurant. Situé en pleine Corrèze, c’est l’un des derniers établissements à être encore ouvert. Mais avec un tel rythme de travail, combien de temps encore cette jeune femme pourra-elle encore tenir ? Qui sont les tenanciers de ces brasseries conviviales ? Comment font-ils pour ne pas fermer ? Malgré la mort annoncée de ces établissements, certains se sont lancés comme défi de sauver ce patrimoine de la culture gastronomique française.

Un documentaire de GUILLAUME BARTHÉLÉMY