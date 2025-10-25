Documentaire

96% des belges achètent au moins un produit bio par an. Le secteur est en pleine croissance. Pour répondre à la demande, la grande distribution et les entreprises agroalimentaires s’organisent. Et leurs méthodes posent question.

Poulaillers géants qui flirtent avec la limite légale, légumes cultivés à Almeria, sous des kilomètres de serres en plastique et par des travailleurs clandestins exploités… Le but : vous vendre toujours plus de bio, au prix toujours plus bas. Et peu importe si l’esprit du bio n’est plus totalement au rendez-vous.

Argent, goût, santé, dérives : #Investigation vous fait découvrir la face cachée du bio.

Une enquête de Tristan Godaert et Santos Hevia.