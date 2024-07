Documentaire



La dorade est devenue le poisson incontournable des restaurants côtiers, et ce phénomène ne cesse de croître, notamment pendant la saison estivale. Chaque matin, ce poisson prisé est acheté par une multitude de restaurateurs qui se précipitent pour le sélectionner avec soin, témoignant ainsi de son statut de véritable vedette culinaire. Cette situation ne se limite pas à un simple engouement passager ; la dorade a su se faire une place de choix dans les menus des établissements gastronomiques du bord de mer, et ce, pour de bonnes raisons. Avec l’arrivée de l’été, la compétition entre les restaurants côtiers devient particulièrement intense. Les établissements se livrent une bataille acharnée pour attirer les foules. Les terrasses ensoleillées, les vues imprenables sur l’océan et les cartes soigneusement élaborées ne suffisent plus à séduire les amateurs de bonne cuisine.