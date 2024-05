Documentaire



En Autriche, Philippe Gougler débute son voyage en pleine tempête de neige dans un petit train qui circule dans les montagnes de village en village. Dans la vallée, il va à la rencontre de Tony, un chanteur de Yodel, avant de découvrir, à la gare de Zell am See, un homme qui se prépare à tirer une locomotive et ses wagons. Du village d’Axams à Vienne en passant par la mythique ligne Semmeringbahn, Philippe achève son périple en assistant au grand Bal de la Rudolfina-Redoute, organisé par des étudiants pour récolter des fonds.

Auteur : Philippe Gougler , William Japhet

Un documentaire de William Japhet