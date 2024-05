Documentaire



La légende du colibri pour sauver la planète ? Ils n’y croient pas forcément… Pourtant, ils ont décidé de bouleverser leur vie pour l’appliquer : ils ont quitté leur emploi et en font aujourd’hui leur activité principale ! Au moment où les sondages décrivent des citoyens désintéressés par les affaires publiques, rejetant la politique, Alexandra Neyroud, Xavier Murard et Alice Bigorgne font de la politique par l’action. Leur crédo : agir plutôt que d’attendre que le changement vienne des décideurs. Face au défi majeur de l’époque, la lutte contre le dérèglement climatique, ils ouvrent une autre voie.

De la Méditerranée à l’Atlantique, Xavier ancien océanographe est devenu sentinelle de la mer, entraînant avec lui des pêcheurs pour ramasser les plastiques en mer. Alexandra pédale elle dans les rues de Bordeaux, afin que nos déchets soient source de vie. Dans le nord, Alice s’est érigée en reine du vrac, entrainant avec elle des porte-paroles entendus dans les ministères. Leurs initiatives peuvent-elle inspirer le pouvoir ? Quel est leur rapport à la classe politique ? Que révèle cette nouvelle forme de citoyenneté ? A travers un regard tendre et personnel, la journaliste et réalisatrice Céline Crespy les a suivis pas à pas dans leur projet pendant près d’un an. Voyage chez des Français ordinaires qui font de la politique autrement.