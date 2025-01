Conférence

Toute pensée politique doit se fonder sur une conception du monde, une conception de l’homme, une conception de l’histoire, une conception de la société, un diagnostic sur le contemporain, une tentative pour envisager le futur. Or, la connaissance morcelée, compartimentée, réductrice, manichéenne conduit à des aveuglements, générant du vide, fragilisant et détruisant les fondements d’une pensée politique humaniste. Edgar Morin nous invite à reconstruire ces bases sur des principes qui se nourrissent des acquis essentiels des sciences contemporaines et de la pensée complexe. Ainsi, dans une réflexion remplie de lucidité et d’espérance, Edgar Morin ausculte la civilisation contemporaine, nous livre un diagnostic et esquisse les voies pour une revitalisation et une refondation politique.