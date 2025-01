Documentaire

Candidat à la présidentielle de 1974, 1988, 1995, 2002 où il s’était hissé au second tour, et de 2007, Jean-Marie Le Pen ne se représentera pas en 2012. Le leader du FN vient ainsi de mener en PACA pour les élections régionales son dernier combat électoral. A bientôt 82 ans, et après plus d’un demi-siècle de vie politique, il s’apprête à quitter la scène politique et à passer la main à ses futurs successeurs. Pendant près de deux mois, Thomas Raguet a pu suivre au plus près les coulisses de sa campagne. Une plongée au coeur du quotidien du chef frontiste et de son premier cercle… Un documentaire de Thomas Raguet produit par Public Sénat