Dans le Wisconsin, « État bascule » (« swing state ») et véritable microcosme des États-Unis, des électeurs livrent leurs espoirs et leurs attentes, esquissant le portrait sociologique d’une Amérique morcelée.

Dans la course à l’élection présidentielle américaine, le duel entre Donald Trump et Kamala Harris s’annonce extrêmement serré. Pour départager les deux candidats à la Maison-Blanche, le vote des « États bascule » (« swing states » en anglais) sera déterminant, notamment celui du Wisconsin. Ce n’est donc pas un hasard si les Républicains y ont organisé leur convention, et si Kamala Harris y a prononcé son discours d’investiture. Véritable microcosme de la nation tout entière, le territoire reflète les profondes disparités sociales et politiques qui se sont creusées dans le pays. Si des villes comme Milwaukee et Madison sont acquises aux Démocrates, les territoires ruraux demeurent un bastion des valeurs prônées par les soutiens de Donald Trump. Alors que ce dernier semblait partir favori, le retrait de Joe Biden au profit de sa vice-présidente pourrait changer la donne. À l’approche du scrutin, le réalisateur Tim Boehme parcourt l’État à la rencontre d’habitantes et d’habitants de tous milieux sociaux, entre ville et campagne, brossant le portrait sociologique d’un pays profondément morcelé.

Documentaire de Tim Boehme (États-Unis, 2024, 52mn)

Disponible jusqu’au 23/01/2025