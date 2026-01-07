Un village sans impôts, en effet dans ce petit village dans la périphérie de Paris, le maire a supprimé les impôts.
Un documentaire de Aline Thomas
Démocratie libérale ou illibérale, autocratie, dictature… Les frontières entre le « monde libre » et les « régimes totalitaires » se brouillent, y...
Après une large défaite de son camp aux élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale....
Découvrez la première conférence 2018-2019 donnée dans le cadre du Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) de PSL le 3...
Depuis sa réélection, le président américain voit dans l’annexion de la plus grande île du monde, une nécessité sécuritaire...
Juin 1997, 8 députés Verts et apparentés sont élus. Les écologistes entrent au Parlement. Une page se tourne, celle...
Dans la période récente, une formule s’est imposée dans nombre de cercles universitaires et militants pour désigner l’Union européenne...
Ce début de XXIe siècle nous a-t-il fait entrer dans les “Vingt enragées”, à l’image des “Trente glorieuses” ?
Retour sur les coulisses de la campagne électorale de l’élection présidentielle 2022, avec des séquences sur le terrain au...
Depuis le début des débats sur la loi sur la fin de vie qui vient d’être votée, de nombreux...
Dans l’Est de la Turquie, Fatih Mehmet Maçoglu incarne une utopie en marche et une forme de résistance...
Quoi de neuf dans la ploutocratie du 21e siècle. Musk et Bezos sont-ils plus dangereux et plus influents que...
La fortune de Bernard Arnault, l’un des hommes les plus riches de la planète, est estimée à 200 milliards d’euros...
Corinne, Nicolas et William font partie des 150 français tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour...
Ce 8 octobre, les Belges élisent leurs conseils communaux. Cette élection devrait, une nouvelle fois, marquer l’ascension du Vlaams...
Réalisé à l’approche des élections législatives de mi-mandat, le 8 novembre 2022, ce documentaire parcourt une Amérique fracturée, dont l’édifice démocratique...
Redevenue ministre en 2014, avec l’arrivée de Manuel Valls à Matignon, Ségolène Royal est l’un des personnages les plus...
Depuis l’annonce de sa candidature à la Maison Blanche, en juin dernier, Donald Trump est partout… Engagé en politique...
Écoeuré par la vie politique, François Léotard, ancien ministre de la Défense d’Édouard Balladur (de 1993 à 1995), a...
Devant l’ampleur du ras-le-bol populaire qui agite Bucarest, le Parti social-démocrate au pouvoir en Roumanie évoque l’éventualité d’une marche...
Depuis l’élection présidentielle de 2012, l’Elysée semble être le théâtre d’une guerre de l’ombre que se livre François Hollande...
