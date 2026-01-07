Ressources Dans la même catégorie

Podcast Qu’est-ce qu’une dissolution de l’Assemblée nationale ? Après une large défaite de son camp aux élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale....

Conférence Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient Découvrez la première conférence 2018-2019 donnée dans le cadre du Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) de PSL le 3...

Podcast Pourquoi Donald Trump rêve du Groenland ? Depuis sa réélection, le président américain voit dans l’annexion de la plus grande île du monde, une nécessité sécuritaire...

Documentaire 30 ans, l’âge mûr du mouvement écologiste (1968-1997) Juin 1997, 8 députés Verts et apparentés sont élus. Les écologistes entrent au Parlement. Une page se tourne, celle...

Conférence Les valeurs de l’Europe et l’indétermination démocratique Dans la période récente, une formule s’est imposée dans nombre de cercles universitaires et militants pour désigner l’Union européenne...

Documentaire Blocs contre blocs : au coeur de la présidentielle 2022 Retour sur les coulisses de la campagne électorale de l’élection présidentielle 2022, avec des séquences sur le terrain au...

Podcast Validisme et fin de vie : l’angle mort de la gauche ? Depuis le début des débats sur la loi sur la fin de vie qui vient d’être votée, de nombreux...

Documentaire Turquie : le Che d’Ovacik Dans l’Est de la Turquie, Fatih Mehmet Maçoglu incarne une utopie en marche et une forme de résistance...

Podcast C’est quoi ça, la ploutocratie ? Quoi de neuf dans la ploutocratie du 21e siècle. Musk et Bezos sont-ils plus dangereux et plus influents que...

Documentaire Les riches menacent-ils la démocratie ? La fortune de Bernard Arnault, l’un des hommes les plus riches de la planète, est estimée à 200 milliards d’euros...

Documentaire Convention citoyenne, un nouveau climat démocratique Corinne, Nicolas et William font partie des 150 français tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour...

Documentaire Enquête sur l’ascension d’un parti d’extrême droite Ce 8 octobre, les Belges élisent leurs conseils communaux. Cette élection devrait, une nouvelle fois, marquer l’ascension du Vlaams...

Documentaire USA : menaces sur la démocratie Réalisé à l’approche des élections législatives de mi-mandat, le 8 novembre 2022, ce documentaire parcourt une Amérique fracturée, dont l’édifice démocratique...

Documentaire Ségolène Royal, la femme qui n’était pas un homme Redevenue ministre en 2014, avec l’arrivée de Manuel Valls à Matignon, Ségolène Royal est l’un des personnages les plus...

Documentaire Donald Trump, le milliardaire veut devenir président Depuis l’annonce de sa candidature à la Maison Blanche, en juin dernier, Donald Trump est partout… Engagé en politique...

Documentaire François Léotard, l’unique séance Écoeuré par la vie politique, François Léotard, ancien ministre de la Défense d’Édouard Balladur (de 1993 à 1995), a...

Documentaire Roumanie, le grand ménage Devant l’ampleur du ras-le-bol populaire qui agite Bucarest, le Parti social-démocrate au pouvoir en Roumanie évoque l’éventualité d’une marche...