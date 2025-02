Conférence

Contrairement à ce que la fin de la guerre froide avait laissé supposer, l’ordre libéral – que l’on définira largement par l’état de droit, la démocratie représentative, l’économie de marché, le libre échange et le multilatéralisme – se trouve aujourd’hui concurrencé un peu partout dans le monde. Même dans les pays occidentaux apparaissent des démocraties illibérales et autoritaires favorables à l’ordre, au nationalisme et à l’unilatéralisme. Aux États-Unis, Donald Trump, au contraire de son prédécesseur Barack Obama, semble déterminé à déconstruire l’ordre libéral et à s’abstenir de toute promotion de la démocratie dans le monde. Dans ce contexte inédit, caractérisé par le slogan trumpien America First et l’essor irrésistible de la Chine, l’ordre libéral est-il voué à un déclin définitif ?