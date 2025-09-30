C’est grâce à un appel revigorant à l’appréciation du bonheur (dans notre vie de tous les jours) et à...
Chine, Covid, Climat mais aussi Conflit ukrainien amènent l’Union Européenne à se poser de bonnes questions sur ses autonomies...
La liberté d’expression est un défi: celui d’abord de laisser la voix aux opinions minoritaires, contestataires ou marginalisées. Sa...
Le bonheur est-il un objectif que l’État peut et doit garantir ? Peut-on réellement concevoir un « droit au bonheur »...
Longtemps resté dans l’ombre d’Estrosi, Eric Ciotti, a patiemment gravi tous les échelons en jouant des fidélités et des...
Dès les premières semaines de sa nomination comme Premier ministre, fin 2024, François Bayrou a été suivi dans son...
Le pétrole occupe toujours une place centrale dans le paysage énergétique mondial, malgré les ambitions croissantes de transition vers...
La mer, vaste étendue qui couvre plus de 70 % de la surface terrestre, est bien plus qu’un simple...
De la Manche aux Pyrénées, l’ouest de la France demeure une terre que le Front national n’a pas réussi...
L’annonce d’élections législatives anticipées en France a surpris le monde entier. De Bruxelles à Washington, en passant par Tokyo...
Depuis le début des débats sur la loi sur la fin de vie qui vient d’être votée, de nombreux...
La star de l’été, C’est lui … Le magnat de l’immobilier, Donald TRUMP, 69 ans. Cheveux couleurs hamster mais...
« Mon homme est juif, un de mes fils gay, un autre anar et moi féministe de gauche, fille...
Pour tenter de comprendre le parcours, mais aussi la part d’ombre et l’histoire personnelle de Dominique Strauss-Kahn, Gérard Miller...
Vingt mois avant l’échéance des élections du printemps 2017, François Hollande, président de la République en exercice depuis 2012,...
Le 28 avril 2008, un séisme secoue l’Italie. Quinze jours après la victoire de Berlusconi aux élections législatives, Gianni...
A quoi ça sert de payer des impôts ? Que fait-on de l’argent ainsi récolté ? Comment les...
La crise des réfugiés 2015 a déjà changé l’Europe, avec la prise de position inédite de la chancelière allemande...
La série documentaire (2×52′) « A la Tribune » décrypte les plus grands discours prononcés à la tribune de l’Assemblée nationale,...
Plongée au cœur des réseaux d’influence de l’extrême droite américaine : de Tucker Carlson à Charlie Kirk, comment ces...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site