Documentaire

Les sondeurs se trompent-ils ? Les sondeurs nous manipulent-ils ? Durant la campagne présidentielle française 2007, ils ont eu droit à un procès en sorcellerie permanent de la part des candidats et des médias. En 1995 et en 2002, ils n’avaient en effet pas anticipé les résultats du premier tour de la présidence. Relevant le défi en 2007, un grand institut de sondages, Ipsos, a été le premier à ouvrir ses portes pour la durée d’une campagne électorale. Pendant huit mois de stress, de doute et de suspense, Pierre Giacometti et ses équipes ont accepté d’être filmés dans leur travail quotidien. De la primaire socialiste gagnée par Ségolène Royal à la victoire de Nicolas Sarkozy au second tour de la présidentielle, Dans la cuisine des sondages lève le voile sur les coulisses du troisième institut au monde. Du recueil des intentions de vote à la publication des résultats dans les médias en passant par les très polémiques méthodes de « redressement » des données brutes, le film montre pour la première fois comment travaillent vraiment les sondeurs. Il permet aussi de découvrir comment se déroulent ces sondages « qualitatifs » confidentiels dont les candidats sont si friands pour tester leur image et leurs messages. Dans la cuisine des sondages révèle également comment sont organisées ces « opérations estimation » qui permettent de donner les résultats des scrutins dès la fermeture des bureaux de vote à 20 heures. L’heure de vérité pour les sondeurs dont les enquêtes sur les intentions de vote sont enfin confrontées au verdict des électeurs… Documentaire écrit par Alain Hertoghe et Marc Tronchot, réalisé par Alain Hertoghe