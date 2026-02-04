Longtemps cerveau de l’ombre derrière l’ascension d’Éric Zemmour, cette énarque de 32 ans s’est imposée comme l’architecte d’une droite radicale fusionnant souverainisme identitaire et libertarianisme à l’américaine. Désormais eurodéputée et candidate à la mairie de Paris, elle tente de transformer le « Zemmourisme » en un courant trumpiste à la française, tout en manœuvrant pour faire exploser les dernières digues entre la droite classique et l’extrême droite. Entre lobbyisme pour les cryptomonnaies et obsession du « Grand Remplacement », elle incarne la nouvelle garde d’une extrême-droite ultra-libérale qui entend bousculer les vieux héritages de la famille Le Pen.