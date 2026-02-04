Ressources Dans la même catégorie

Conférence La démocratie est-elle menacée ? À une époque où la protection des droits fondamentaux est régulièrement mise à l’épreuve, certaines démocraties reculent tandis que...

Conférence Le pouvoir dans l’État fédéral des États-Unis d’Amérique Aux États-Unis, le pouvoir est divisé entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Par Christopher Crawford.

Conférence Au coeur de la Russie en guerre Diplomate chevronné, Pierre Lévy a été ambassadeur de France en Russie de 2020 à 2024. Dans son livre « Au...

Podcast Le 49-3, c’est quoi ? L’article 49 alinéa 3 de la constitution de la Ve République française ne fait pas l’unanimité, bien au contraire...

Documentaire Faut-il vraiment croire les sondages politiques ? La fiabilité des sondages politiques est un sujet complexe et dépend de plusieurs facteurs, notamment de la méthodologie employée,...

Documentaire Obama et les peoples Retour sur les années Obama, ses relation avec tous les célébrités qui l’on soutenu ou dénigré.

Conférence Les Conquérants – Emmanuel Macron, l’audacieux 7 mai 2017. Ce soir-là, aucun suspens, dès 18h30 Emmanuel Macron félicite ses troupes à son quartier général. La...

Documentaire Charisme & politiques : pourquoi sommes-nous pendus à leurs lèvres ? Mimiques spontanées ou savamment étudiées, gestuelle cohérente ou désordonnée, posture de défi ou de réceptivité, autant de petits signes...

Documentaire Espagne : c’est la cata La Catalogne déchirée entre indépendantistes et unionistes. Depuis le référendum du 1er octobre, sécession ou pas, la tension est...

Documentaire Hollande / Sarkozy : guerre secrète Depuis l’élection présidentielle de 2012, l’Elysée semble être le théâtre d’une guerre de l’ombre que se livre François Hollande...

Documentaire Premier vote, en famille Pour la première fois, des jeunes français, de tous milieux sociaux, de toutes sensibilités politiques, évoquent leur premier vote...

Documentaire L’Union européenne, l’art de l’équilibre À force de chercher toujours le compromis, l’Union européenne ne finit-elle pas par trahir ses idéaux ? À l’approche des...

Documentaire Roubaix : la polémique des maisons à un euro La municipalité de Roubaix a mis en vente des maisons à un euro pour revitaliser et transformer le Pile,...

Documentaire Dans la tête de Boris Johnson Beaucoup le prenaient pour un bouffon. Il a pourtant fait gagner le Brexit en 2016 puis a triomphé aux...

Documentaire C’est pas Sorcier – Dans la peau d’un maire Très bientôt, les 37 000 communes françaises seront appelées à renouveler leurs équipes dirigeantes. Tandis que les grandes villes...

Documentaire Benalla, « petits chefs » : l’ivresse du pouvoir Comment en arrive-t-on à outrepasser la loi, sûr de son bon droit ? A quel moment se sent-on intouchable...

Documentaire Génération république – Le Président de la République Pour le premier numéro de Génération République, Sandra Freeman est allée sur le campus de l’université de Nanterre pour...

Documentaire Elysée 2012, la vraie campagne – Episode 7, Dernier volet Des premiers meetings de pré-campagne au second tour, Serge Moati et ses 3 coréalisateurs, Vincent de Cointet, Christophe Lancellotti...

Documentaire Islande, takk la crise ? Un road-movie au pays de ceux qui ont dit « non » à la règle des banquiers, et qui...