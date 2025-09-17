Documentaire

Féministe convaincue, verte radicale, adepte du parler cash, Sandrine Rousseau s’est imposée dans le paysage politique et médiatique à coup de petites phrases explosives et de polémiques qui enflamment le débat. Sandrine Rousseau a fait de la provocation sa marque de fabrique, assumée, quitte à agacer et s’attirer les foudres de ses détracteurs sur les réseaux sociaux.

Porte-voix avant l’heure des victimes de violences sexuelles et sexistes, elle est adorée par les uns et détestée par les autres. Sandrine Rousseau est-elle une ambitieuse prête à écarter ses adversaires politiques pour parvenir à ses fins ? Une éco-féministe passionnée qui va jusqu’au bout pour imposer ses convictions ? Enquête sur le parcours de celle qui électrise depuis des mois le débat public.