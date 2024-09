Documentaire



Vanessa, Pierre et Anne-Lise appartiennent à la petite classe moyenne. En 2018, ils ont tous les trois rejoint le mouvement des Gilets Jaunes et se sont liés d’amitié sur les ronds-points. Conscients d’être des citoyens d’une classe en danger, ils ont décidé d’exprimer leur colère et de réfléchir à un monde plus humain.Ils nous livrent leurs espoirs, leurs peurs et leur désir de se fédérer. Ils forment une mini-société, unie par la volonté de changer la République.