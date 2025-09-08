Enquête sur l’inconnu le plus puissant de France. Alexis Kohler, 50 ans, est depuis 2017 le très discret mais très influent secrétaire général de l’Elysée. Des arbitrages aux grands discours jusqu’aux nominations dans les cabinets ministériels, tout passerait par le double du Président. Le nom de ce brillant haut-fonctionnaire est associé à deux affaires qui ont secoué l’Elysée. Accusé de ne pas avoir dit toute la vérité par la commission d’enquête sénatoriale sur le scandale Benalla, son dossier a été classé sans suite, avant qu’il ne soit rattrapé par la justice dans un autre dossier sensible. Malgré une lettre du Président Emmanuel Macron en personne affirmant qu’Alexis Kohler l’avait bien informé quand il était à Bercy de ses liens familiaux avec le puissant armateur MSC, les juges ont en effet fini par le mettre en examen pour prise illégale d’intérêts.