Documentaire Enquêtes au Parlement Les commissions d’enquête parlementaires ont souvent fait événement, sur LCP et Public-Sénat, depuis la création des chaînes. Ces séances...

Documentaire Balkany, l’empereur de Levallois Le couple Balkany a été condamné pour fraude fiscale hier. Isabelle Balkany, qui a écopé de 3 ans de...

Conférence Désinformation et démocratie Les technologies numériques facilitent l’accès à l’information, mais la diffusion massive de contenus et leur manipulation mettent nos démocraties...

Documentaire Poutine, la haine de l’Occident Pour lui, l’Occident est devenu le Mal absolu. Depuis l’invasion des troupes russes en Ukraine, Vladimir Poutine multiplie les...

Conférence La démocratie à l’épreuve du fake La démocratie, en tant que système politique fondé sur la participation citoyenne et l’échange libre d’idées, traverse une période...

Podcast Spectacles historiques : quand l’extrême droite réécrit notre passé Les spectacles historiques séduisent de plus en plus de spectateurs. Mais derrière l’image de fête populaire, ces shows sont...

Podcast Les fous du Puy : Bruno Retailleau Héritier de Philippe De Villiers, bras droit de Fillon, chantre d’une droite dure, catholique et identitaire, Bruno Retailleau, l’actuel...

Conférence La participation politique des jeunes La participation politique des jeunes est un sujet d’une importance cruciale dans nos sociétés contemporaines. Elle représente non seulement...

Documentaire Vera Baroun, une voix libre à Bethléem Palestinienne, chrétienne, Véra Baboun est la première femme maire de Bethléem, cette ville au coeur du message chrétien depuis...

Documentaire L’image des Présidents de la République vue par les photographes En 2022, les Français ont élu leur nouveau Président de la République. Tous ont laissé à leurs concitoyens une...

Documentaire La Russie, les pays baltes et l’OTAN Depuis le conflit russo-ukrainien, la région de la mer Baltique est redevenue une zone de tensions géopolitiques entre l’Union...

Documentaire François Fillon, après le crash François Fillon et son épouse sont jugés dans l’affaire des emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon. Une affaire qui...

Documentaire Jeu d’influences – Les stratèges de la communication, les politiques Les stratèges de la communication façonnent l’image des responsables politiques. Ils vendent à l’opinion publique des présidents, des ministres...

Conférence Enjeux et réalités d’une politique industrielle de l’armement européenne Pourquoi l’Europe doit- elle développer une industrie d’armement ? Quels sont les enjeux d’une politique industrielle d’armement pour l’Europe...

Documentaire Pierre Joxe, un parcours de convictions Retour sur la carrière de l’ancien ministre socialiste, Pierre Joxe. Juriste, énarque et ministre, Pierre Joxe est magistrat de...

Documentaire Faut-il vraiment croire les sondages politiques ? La fiabilité des sondages politiques est un sujet complexe et dépend de plusieurs facteurs, notamment de la méthodologie employée,...

Documentaire La Russie cherche-t-elle à déstabiliser l’Europe ? En Géorgie, ex république soviétique désormais candidate à l’UE, c’est le parti pro-russe qui vient de remporter les élections...

Documentaire DSK : l’homme qui voulait tout Pour tenter de comprendre le parcours, mais aussi la part d’ombre et l’histoire personnelle de Dominique Strauss-Kahn, Gérard Miller...

Documentaire Dérèglement municipal à Mascouche Lors des élections municipales de novembre 2009, le taux de participation n’a été que de 45 %. De...